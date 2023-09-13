Для полетов в Приамурье авиакомпания "Аврора" доставит 14 новых самолетов "Байкал"

Правительство региона совместно с авиакомпанией также намерено готовить предложения по модернизации авиаинфраструктуры и развивать маршрутную сеть

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аврора" планирует использовать 14 новых отечественных самолетов ЛМС-901 "Байкал" для полетов в Амурскую область. Соответствующий меморандум о сотрудничестве региона с авиакомпанией подписали на полях Восточного экономического форума, сообщили в амурском правительстве.

"На ВЭФ-2023 заместитель председателя правительства Амурской области Павел Матюхин подписал меморандум о сотрудничестве с АО "Авиакомпания "Аврора". Авиакомпания планирует использовать для полетов в Амурскую область 14 новых отечественных самолетов ЛМС-901 "Байкал", - говорится в сообщении. По информации ведомства, поставка самолетов должна начаться в 2026 году.

Также правительство области совместно с авиакомпанией "Аврора" будет готовить предложения по модернизации авиаинфраструктуры, а также развивать маршрутную сеть.

Сейчас самолеты авиакомпании летают по субсидированным маршрутам в семи направлениях: Комсомольск-на-Амуре - Благовещенск; Хабаровск - Зея (с посадкой в Благовещенске); Хабаровск - Тында (с посадкой в Благовещенске); Благовещенск - Южно-Сахалинск; Благовещенск - Владивосток; Благовещенск - Хабаровск; Благовещенск - Якутск.

В 2021 году на базе авиакомпании "Аврора" по поручению президента России Владимира Путина для обеспечения транспортной доступности жителей Дальневосточного федерального округа, улучшения связанности территорий, развития воздушного флота и авиационной инфраструктуры, обеспечения высокого уровня сервиса и безопасности полетов в регионе была создана единая дальневосточная авиакомпания. Ее акционерами стали 11 регионов округа и Минвостокразвития. Продолжается консолидация региональных авиакомпаний на базе "Авроры".

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.