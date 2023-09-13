Хайнань представил инвесторам новую эмиссию юаневых облигаций в Гонконге на $695 млн

По данным издания "Хайнань жибао", презентация ценных бумаг для инвесторов прошла успешно

ХАЙКОУ /Китай/, 13 сентября. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань представила новую эмиссию номинированных в национальной валюте правительственных облигаций, которые будут выпущены на бирже в Гонконге. Как сообщила газета "Хайнань жибао", стоимость этого пакета долговых обязательств составит около 5 млрд юаней (более $695 млн по текущему курсу).

По данным издания, презентация ценных бумаг для инвесторов прошла успешно. Таким образом, Хайнань в скором времени второй раз осуществит выпуск государственных долговых обязательств в этом специальном административном районе. Сроки их погашения составляют два, три и пять лет.

На встрече эмитента с потенциальными покупателями облигаций присутствовали директор департамента финансов Гонконга Чэнь Маобо, глава управления финансовых услуг и казначейства Сюй Чжэнъюй, действующий президент гонконгского управления денежного обращения Чэнь Вэйминь и представители компетентных ведомств Хайнаня. Цель эмиссии - обеспечение устойчивого социально-экономического развития, эффективное использование океанических ресурсов и сохранение биоразнообразия.

Большинство инвесторов, проявивших интерес к этим облигациям, - бизнесмены из азиатских и европейских стран. Потенциал, перспективы и успехи в поступательном развитии Хайнаньского порта свободной торговли им представил заместитель главы департамента финансов Хайнаня Ли Лэй. Он также ответил на вопросы, касающиеся международного торгово-экономического сотрудничества.

Первая эмиссия юаневых облигаций Хайнаня в Гонконге на сумму 5 млрд юней ($679 млн по курсу того времени) была осуществлена в октябре 2022 года. Деньги, полученные от продажи двухлетних облигаций были использованы для финансирования проектов, нацеленных на ответственное использование ресурсов мирового океана. Трехлетние и пятилетние ценные бумаги - для выполнения целей устойчивого развития.