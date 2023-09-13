В Чувашии заявили об увеличении прожиточного минимума на 7,3% в 2024 году

Его размер составит 13 271 рублей

ЧЕБОКСАРЫ, 13 сентября. /ТАСС/. Кабинет министров Чувашии на заседании 13 сентября поддержал проект постановления, устанавливающего прожиточный минимум в республике в 2024 году. Глава Минтруда республики Алена Елизарова на заседании кабмина сообщила, что его размер составит 13 271 рубль, что на 7,3% больше уровня текущего года.

"Предлагается установить на 2024 год величину прожиточного минимума на душу населения в целом по Чувашской Республике в размере 13 271 рубля. По сравнению с 2023 годом данный размер увеличится на 908 рублей, или на 7,3%", - сказала Елизарова.

По ее словам, для трудоспособного населения размер прожиточного минимума предлагается установить в размере 14 465 рублей, для пенсионеров - 11 413 рублей, для детей - 12 873 рубля. В сообщении, распространенном Минтрудом Чувашии, отмечается, что от прожиточного минимума зависят размеры социальных пособий, включая выплаты семьям с детьми и социальные доплаты, доплаты к пенсиям. По данным министерства, это коснется более 104 тыс. жителей республики.

"По информации отделения пенсионного фонда <…> среднегодовая численность получателей федеральной социальной доплаты к пенсии в 2024 году составит [согласно прогнозам] 29 876 человек. Расходы на осуществление данной доплаты составят 1,119 млрд рублей", - сообщила Елизарова на заседании.