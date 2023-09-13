Шлем автогонщика Мэнселла выставили на аукцион Sotheby's за $62 тыс.

Всего же на торги чемпионом мира по автогонкам в классе "Формула-1" выставил 32 гоночных шлема, 50 гоночных костюмов, 78 бейсболок и более 200 различных призов и наград

ЛОНДОН, 13 сентября. /ТАСС/. Шлем британского автогонщика Найджела Мэнселла, в котором он стал в 1992 году чемпионом мира по автогонкам в классе "Формула-1", выставлен на онлайн-аукцион торгового дома Sotheby's за $62 тыс.

Как сообщила вещательная корпорация Би-Би-Си, по еще более высокой цене - около $75 тыс. - может уйти с молотка его номерной знак "5 NМ". Всего же на торги Мэнселл выставил 32 гоночных шлема, 50 гоночных костюмов, 78 бейсболок и более 200 различных призов и наград, включая японский хрустальный кинжал.

Ранее они находились в музее спортсмена на острове Джерси, крупнейшем из Нормандских островов в проливе Ла-Манш. В 2019 году он принял решение о его закрытии.

Мэнселл за 15 сезонов в "Формуле-1" трижды становился вице-чемпионом. Он одержал в общей сложности 31 победу на этапах автогонок, стал первым автогонщиком в истории американской гоночной серии CART, завоевавшим титул чемпиона в первом же сезоне.