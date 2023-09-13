Основатель ГК "Дело" планирует построить в Москве многофункциональный спортивный центр

Объем инвестиций для реализации проекта составляет 10-11 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Председатель совета директоров группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев планирует реализовать новый проект многофункционального спортивного центра в течение трех лет в Москве. Об этом он рассказал журналистам в рамках Восточного экономического форума.

"Разработан новый проект. Он гораздо масштабнее, чем мы его видели. <...> Срок вместе с прохождением документов - три года. Проект, утверждение и стройка - три года", - сказал Шишкарев.

Он отметил, что объем инвестиций для реализации проекта составляет 10-11 млрд рублей. Многофункциональный спортивный центр планируется построить в Москве, добавил Шишкарев.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс.

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