ГК "Дело" рассматривает возможность формирования контейнерного хаба в Астрахани

Председатель совета директоров группы Сергей Шишкарев отметил, что в дальнейшем планируется приобретение флота класса река-море

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Группа компаний "Дело" рассматривает возможность формирования собственного контейнерного хаба в Астрахани. Об этом сообщил журналистам председатель совета директоров группы Сергей Шишкарев в ходе Восточного экономического форума.

"Мы хотим купить или взять что-то уже построенное или самим построить небольшой контейнерный хаб в Астрахани", - сказал он.

Шишкарев отметил, что в дальнейшем группа планирует приобрести флот класса река-море и смешанные суда для судоходства в Каспийском бассейне. Для начала рассматривается приобретение четырех контейнеровозов.

Группа компаний "Дело" - российский транспортно-логистический холдинг, основанный в 1993 году. Компании группы обеспечивают доставку грузов на всех этапах мультимодальной транспортной цепочки как во внутрироссийском, так и в международном сообщении.

В составе группы 9 морских и 47 наземных терминалов. Общая мощность морских терминалов - 3,9 млн ДФЭ (20-футовый эквивалент) и 7 млн тонн зерна в год, наземных терминалов - 3,7 млн ДФЭ в год. Группа управляет парком из 40 тыс. фитинговых платформ и контейнеров общей вместимостью 234 тыс. ДФЭ, а также собственным флотом.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.