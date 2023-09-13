Эксперты считают, что российский рынок акций все еще имеет потенциал для роста

Российский рынок акций может перейти в боковое движение после рекордной серии подъема на протяжении восьми месяцев, считают опрошенные ТАСС специалисты

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Алиса Столярова/. Российский рынок акций может перейти в боковое движение после рекордной серии подъема на протяжении восьми месяцев, считают опрошенные ТАСС эксперты. Тем не менее на среднесрочном горизонте потенциал роста на рынке РФ сохраняется, считают они.

О решении ЦБ по ставке

Главным экономическим событием этой недели является заседание ЦБ РФ 15 сентября, поэтому инвесторы, скорее всего, в ближайшие дни будут проявлять осторожность, считают в аналитическом управлении ФГ "Финам". "Как результат рынок может продолжить понемногу корректироваться вниз. Целью снижения может стать район 3 050 - 3 060 пунктов по индексу Мосбиржи, где также проходит 50-дневная скользящая средняя", - считают аналитики.

Если удастся сломать этот тренд, то следующий уровень по рублевому индикатору будет 2 985 пунктов, добавили в "Цифра брокер". В ИК "ИВА партнерс" уровнями поддержки выделяют 2 950 и 2 795 пунктов.

Текущие риски для российских акций связаны и с сохраняющейся геополитической напряженностью, а также динамикой рубля. "Существенное ослабление национальной валюты было очень значимым фактором роста рынка в последние месяцы. И, если благодаря действиям властей рубль начнет укрепляться, это станет негативным фактором для индекса Мосбиржи, учитывая, что его большую часть составляют экспортеры", - рассказали в "Финаме".

Отобразиться на российских акциях может и обострение политического противостояния в Европе и Азии, а также серьезные ограничения в сфере логистики, добавил начальник управления аналитических исследований ИК "ИВА партнерс" Дмитрий Александров. По его мнению, пространство для коррекции на отечественном рынке есть, поэтому лучше проявить осторожность. Однако снижение индекса Мосбиржи будет очень благоприятно для увеличения позиций в акциях.

О потенциале к росту

Среднесрочно рынок РФ остается в восходящем тренде, поэтому опрошенные специалисты в своем большинстве рассчитывают на продолжение роста. В пользу этого играет сохраняющаяся дешевизна российского рынка по мультипликаторам по отношению к другим рынкам. "На текущий момент российский рынок акций остается недооцененным - торгуется по коэффициенту P/E - 5x (P/E - отношение стоимости акции к чистой прибыли на акцию, показывает как быстро компания окупает себя. То есть 5x значит, что компания окупает себя за пять лет по текущему коэффициенту), который не выглядит высоким относительно среднеисторических значений за последние 20 лет (среднее P/E - 7,5x)", - пояснил руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

Кроме того, ведущие эмитенты страны опубликовали неплохие отчетности на фоне восстановления экономики после кризисного 2022 года. В частности, сильные результаты за первое полугодие 2023 года показали "Лукойл" и "Роснефть". "Совокупно, в случае выплаты "Лукойлом" и "Роснефтью" дивидендов согласно их дивидендной политике, можно ожидать распределения более 900 млрд рублей. Часть этих средств может вернуться на российский фондовый рынок", - добавил Кравченко.

При всем прочем, ожидается рост цен на нефть в связи с увеличивающимся дефицитом на мировом рынке. Ощутимым драйвером могут стать новости о продолжении редомициляций компаний. "Редомициляция - смена юрисдикции компании с сохранением всех бизнес-структур и отношений. В наших реалиях - это смена юрисдикции на российскую или дружественную. Это позволит снизить инфраструктурные риски для компании, которые будут транслироваться в рост стоимости акций", - также отметили в УК "Первая".

Акции также все еще являются одним из немногих инструментов для сохранения средств в условиях высокой инфляции, считают в "Финаме". По прогнозам компании, к концу 2023 года индекс Мосбиржи имеет шансы подняться в район 3 400 пунктов.

О сохранении потенциала

По мнению экспертов УК "Первая", прежде всего нужно присмотреться к акциям нефтегазового сектора и металлургии. Среди них в "Финаме" выделили привилегированные акции "Транснефти" и "Сургутнефтегаза", в "БКС мир инвестиций" также отметили акции "Лукойла" и "Татнефти".

Аналитики обращают внимание и на акции финансовых организаций. Среди них в "Финаме" рекомендуют обыкновенные и привилегированные акции "Сбера" и Московской биржи" Таргет "Цифра брокер" по акциям "Сбера" - 300 рублей.

"Цифра брокер" также выделяет сектор кибербезопасности, а именно - бумаги группы "Позитив" (таргет 2 500 рублей) и "Ростелекома" (компания активно развивает бизнес в сфере кибербезопасности) с целью 115 рублей.

Эксперты выделили и сектор электронной коммерции: Ozon с целью в 3 300 рублей на фоне недавнего пересмотра менеджмента компании прогноза по темпам роста GMV (общий объем оборота товаров - прим. ТАСС) в этом году до 80-90% год к году.

"ИВА партнерс" также отметили бумаги ЭН+ и "Яндекса". В "БКС мир инвестиций" - "Интер РАО" и "Совкомфлота".

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.