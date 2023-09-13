На Амурском ГПЗ планируют заместить те поставки гелия, которые выпадают из поставок США

Гендиректор "Газпром переработка Благовещенск" Юрий Лебедев также отметил, что гелий, очищенный до 99,9999%, является одним из ключевых продуктов завода

СВОБОДНЫЙ, 13 сентября. /ТАСС/. Гендиректор "Газпром переработка Благовещенск" Юрий Лебедев рассказал президенту РФ Владимиру Путину о планах Амурского ГПЗ заместить на мировом рынке те поставки гелия, которые сейчас выпадают из поставок США.

"Когда мы выйдем на полную мощность, мы будем занимать более 30% мирового рынка, но ресурсная база, ресурсный потенциал наших месторождений способны покрыть полную мировую потребность и даже ее превысить. Но, понятно, для регулирования сейчас здесь работает установка мембранного деления, которая излишки гелия здесь сохраняет, создавая стратегический запас. А мы будем своим объемом, наращивая производство гелия, замещать на рынке те количества газа ценного, которые выпадают из поставки США. Потому что там сейчас хранилище Клиффсайд истощается с каждым годом, и мы будем занимать этот объем рынка", - сказал Лебедев Путину.

Во время поездки на Амурский ГПЗ Путину также показали центральный пункт управления. Лебедев рассказал главе государства, что это совремейнейшая система, которая позволяет управлять всеми технологическими процессами Амурского СПГ из одного места. Количество рабочих мест рассчитано более чем на 100 операторов. Также один из операторов озвучил доклад Путину о работе предприятия.

После выхода на полную мощность Амурский ГПЗ ежегодно будет выпускать: 38 млрд куб. м метановой фракции; 2,4 млн тонн этана; 1,5 млн тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ); 200 тыс. тонн пентан-гексановой фракции; 60 млн куб. м сверхчистого гелия.

Гелий, очищенный до 99,9999%, является одним из ключевых продуктов Амурского ГП3. По объему его производства Амурский ГПЗ станет мировым лидером. Ключевым звеном логистической цепочки поставок товарного гелия с Амурского ГПЗ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона станет гелиевый хаб, расположенный на территории ТОР Надеждинская в Приморском крае поблизости от морских портов.