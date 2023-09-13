Липецкая область получила свыше 12 млрд рублей при содействии агентства инвестразвития

Всего на сопровождении агентства находятся порядка 50 компаний с общим объемом заявленных инвестиций более 35 млрд рублей

ЛИПЕЦК, 13 сентября. /ТАСС/. Свыше 12 млрд рублей инвестиций привлекли в экономику Липецкой области контракты, заключенные с начала текущего года при содействии регионального агентства инвестиционного развития (АИР). Об этом сообщил журналистам губернатор области Игорь Артамонов.

"Соглашения о реализации проектов более чем на 12 млрд рублей подписаны с Липецкой областью в 2023 году при содействии регионального агентства инвестиционного развития", - сказал Артамонов, напомнив, что всего на сопровождении агентства находятся порядка 50 компаний с общим объемом заявленных инвестиций более 35 млрд рублей.

Он пояснил, что на каждом этапе знакомства потенциального инвестора с регионом АИР работает как система "единого окна" с ресурсоснабжающими организациями и профильными ведомствами. В частности, специалисты агентства помогают в получении технических условий на присоединение к сетям электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения будущего объекта, обустройство дорог и линий связи. Кроме того, напомнил губернатор, в прошлом году на инвестпортале области была размещена инвестиционная карта региона, которая регулярно пополняется новыми объектами. "Карта включает в себя свободные земельные участки и объекты для развития бизнеса - уже более 350, здесь же указаны адрес площадки, ее размер, координаты, кадастровый номер, категория земель, наличие инженерной и транспортной инфраструктуры", - продолжил Артамонов.

Он заметил, что одной из ключевых задач областных властей является создание в регионе благоприятных условий для привлечения инвесторов и создание новых предприятий. "Кроме того, у Липецкой области есть множество других преимуществ - климатические условия, географическое положение, близость к федеральным трассам и Москве", - заключил Артамонов.