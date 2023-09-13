Профсоюзы поддерживают введение единой тарифной сетки в бюджетных организациях

Это поможет сократить разницу в зарплатах в зависимости от региона или квалификации работника, считает секретарь Федерации независимых профсоюзов России Олег Соколов

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) поддерживает инициативу восстановить единую тарифную сетку для работников бюджетных организаций, это поможет сократить разницу в зарплатах в зависимости от региона или квалификации работника. Такое мнение выразил ТАСС секретарь ФНПР, руководитель департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата ФНПР Олег Соколов.

Ранее газета "Известия" сообщила, что первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев предложил вернуть единую тарифную сетку для работников бюджетных организаций, так как у них очень велика разница в доходах. Единая тарифная сетка применялась в России до 2008 года, сейчас система оплаты труда утверждается руководителями федеральных бюджетных учреждений.

"Это, с одной стороны, эффективный инструмент справедливой оплаты труда работников различных квалификаций, а с другой - справедливый инструмент с точки зрения региональной дифференциации. Мы поддерживаем эту инициативу - в том или ином виде восстановить регулирование оплаты труда работникам государственных муниципальных учреждений. Более того, для этого есть основание, в 144 статье Трудового кодекса есть норма о том, что правительство может устанавливать базовые оклады и базовые ставки зарплаты", - сказал он.

По его словам, также в 2020 году появилась еще одна норма о том, что правительство может устанавливать требования к системам оплаты труда работников бюджетной сферы, а в развитие этой нормы были предусмотрены эксперименты, в частности, в сферах здравоохранения и образования. "Но сейчас, в силу разных причин (пандемия, санкции) эти эксперименты приостановлены. Мы считаем, что надо как можно быстрее возвращаться к тому, чтобы провести эксперименты и вернуться к госрегулированию", - уточнил Соколов.

Он пояснил, что в РФ сейчас большой разброс по средней зарплате у одних и тех же работников в разных регионах. Так, у медработников разница в зарплате в 2,7 раза, у педагогов - от 2,1 до 3 раз, у научных работников - 3,5 раза. Но еще больший разброс наблюдается по окладам. У педагогов, например, в каких-то регионах оклад составляет минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а где-то он ниже. И фактически "нормальная" зарплата обеспечивается за счет различных доплат.

Соколов добавил, что в РФ есть еще одна проблема, которую не решить без тарифной сетки. В результате повышения МРОТ, как правило, повышается зарплата у низкоквалифицированных работников, но из-за этого сокращается дифференциация между работниками, то есть, зарплата среднего персонала начинает мало отличаться от зарплаты низкоквалифицированных сотрудников.

Опыт регионов

"В принципе, по нашим оценкам, правительство и Минтруд не отказываются от идеи, чтобы в том или ином виде вернуться к регулированию системы оплаты труда работников бюджетной сферы. У нас в новых субъектах РФ есть хороший опыт, в частности, Донецкая и Луганская народные республики сохранили свои тарифные сетки. Там были проблемы с долгами, но ситуация с оплатой труда бюджетников там более справедливая с точки зрения распределения", - считает собеседник агентства.

Как уточнил секретарь ФНПР, опыт ДНР и ЛНР можно распространить на всю страну "в том или ином виде", потому что такой подход обеспечивает гарантии по зарплате в зависимости от квалификации работника. То есть, человек понимает, сколько он получит вне зависимости от региона. Также подход обеспечивает дифференциацию в зависимости от сложности труда.

Соколов отметил, что единая тарифная сетка важна для ключевых сфер - здравоохранения, образования, культуры и научной деятельности, без которой невозможен технологический суверенитет страны. "В то же время у нас достаточно критичная ситуация в ряде не таких больших по численности бюджетных отраслей. Это Росгидромет, где оклады значительной части работников меньше МРОТ, там ситуация очень критичная. Ну и лесная отрасль, лесники тоже часто получают оклады меньше МРОТ. Эта проблема охватывает значительное число людей, по нашим оценкам, порядка 20 млн человек точно", - уточнил он.

По его словам, требование профсоюзов, чтобы государство вернулось к регулированию системы оплаты труда работников бюджетной сферы, кочует из одного генерального соглашения (между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации) в следующее соглашение. "Рассчитываем, что в новом соглашении эта норма не только будет указана, но и будет реализована в течение ближайших трех лет. Новое соглашение, скорее всего, до конца года будет заключено", - подытожил он.

В июне министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что Минтруд РФ работает над формированием отраслевых систем оплаты труда в сферах образования и науки.