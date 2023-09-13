13 сентября, 12:13

Профсоюзы поддерживают введение единой тарифной сетки в бюджетных организациях

Александр Рюмин/ ТАСС
© Александр Рюмин/ ТАСС

Это поможет сократить разницу в зарплатах в зависимости от региона или квалификации работника, считает секретарь Федерации независимых профсоюзов России Олег Соколов

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) поддерживает инициативу восстановить единую тарифную сетку для работников бюджетных организаций, это поможет сократить разницу в зарплатах в зависимости от региона или квалификации работника. Такое мнение выразил ТАСС секретарь ФНПР, руководитель департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата ФНПР Олег Соколов.

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Ранее газета "Известия" сообщила, что первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев предложил вернуть единую тарифную сетку для работников бюджетных организаций, так как у них очень велика разница в доходах. Единая тарифная сетка применялась в России до 2008 года, сейчас система оплаты труда утверждается руководителями федеральных бюджетных учреждений.

"Это, с одной стороны, эффективный инструмент справедливой оплаты труда работников различных квалификаций, а с другой - справедливый инструмент с точки зрения региональной дифференциации. Мы поддерживаем эту инициативу - в том или ином виде восстановить регулирование оплаты труда работникам государственных муниципальных учреждений. Более того, для этого есть основание, в 144 статье Трудового кодекса есть норма о том, что правительство может устанавливать базовые оклады и базовые ставки зарплаты", - сказал он.

По его словам, также в 2020 году появилась еще одна норма о том, что правительство может устанавливать требования к системам оплаты труда работников бюджетной сферы, а в развитие этой нормы были предусмотрены эксперименты, в частности, в сферах здравоохранения и образования. "Но сейчас, в силу разных причин (пандемия, санкции) эти эксперименты приостановлены. Мы считаем, что надо как можно быстрее возвращаться к тому, чтобы провести эксперименты и вернуться к госрегулированию", - уточнил Соколов.

Он пояснил, что в РФ сейчас большой разброс по средней зарплате у одних и тех же работников в разных регионах. Так, у медработников разница в зарплате в 2,7 раза, у педагогов - от 2,1 до 3 раз, у научных работников - 3,5 раза. Но еще больший разброс наблюдается по окладам. У педагогов, например, в каких-то регионах оклад составляет минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а где-то он ниже. И фактически "нормальная" зарплата обеспечивается за счет различных доплат.

Соколов добавил, что в РФ есть еще одна проблема, которую не решить без тарифной сетки. В результате повышения МРОТ, как правило, повышается зарплата у низкоквалифицированных работников, но из-за этого сокращается дифференциация между работниками, то есть, зарплата среднего персонала начинает мало отличаться от зарплаты низкоквалифицированных сотрудников.

Опыт регионов

"В принципе, по нашим оценкам, правительство и Минтруд не отказываются от идеи, чтобы в том или ином виде вернуться к регулированию системы оплаты труда работников бюджетной сферы. У нас в новых субъектах РФ есть хороший опыт, в частности, Донецкая и Луганская народные республики сохранили свои тарифные сетки. Там были проблемы с долгами, но ситуация с оплатой труда бюджетников там более справедливая с точки зрения распределения", - считает собеседник агентства.

Как уточнил секретарь ФНПР, опыт ДНР и ЛНР можно распространить на всю страну "в том или ином виде", потому что такой подход обеспечивает гарантии по зарплате в зависимости от квалификации работника. То есть, человек понимает, сколько он получит вне зависимости от региона. Также подход обеспечивает дифференциацию в зависимости от сложности труда.

Соколов отметил, что единая тарифная сетка важна для ключевых сфер - здравоохранения, образования, культуры и научной деятельности, без которой невозможен технологический суверенитет страны. "В то же время у нас достаточно критичная ситуация в ряде не таких больших по численности бюджетных отраслей. Это Росгидромет, где оклады значительной части работников меньше МРОТ, там ситуация очень критичная. Ну и лесная отрасль, лесники тоже часто получают оклады меньше МРОТ. Эта проблема охватывает значительное число людей, по нашим оценкам, порядка 20 млн человек точно", - уточнил он.

По его словам, требование профсоюзов, чтобы государство вернулось к регулированию системы оплаты труда работников бюджетной сферы, кочует из одного генерального соглашения (между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации) в следующее соглашение. "Рассчитываем, что в новом соглашении эта норма не только будет указана, но и будет реализована в течение ближайших трех лет. Новое соглашение, скорее всего, до конца года будет заключено", - подытожил он.

В июне министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что Минтруд РФ работает над формированием отраслевых систем оплаты труда в сферах образования и науки. 

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© Информационное агентство ТАСС
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