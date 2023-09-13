Эксперт заявил, что российские системы виртуализации займут 20% рынка РФ к концу года

Руководитель направления средств защиты виртуализации и развития vGate компании "Код безопасности" Дмитрий Доманский сообщил, что большинство решений разработчиков пока могут применяться лишь в ограниченном масштабе

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Доля отечественных решений на российском рынке систем виртуализации, которые применяются для создания виртуальных серверов, сетей и других элементов ИТ-инфраструктуры, к концу года составит 20%. Таким прогнозом поделился с ТАСС руководитель направления средств защиты виртуализации и развития vGate компании "Код безопасности" Дмитрий Доманский.

"Согласно прогнозам аналитиков "Кода безопасности", за 2023 год общее количество заказчиков, которые будут иметь отечественные системы виртуализации, составит около 20% от всего рынка", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в начале 2023 года с российскими системами виртуализации работали только 5-10% российских компаний.

Как пояснил Доманский, в 2023 году разработчики проделали большую работу, но большинство их решений пока могут применяться лишь в ограниченном масштабе. Это связано в том числе с тем, что бизнес долгие годы выстраивал инфраструктуру на иностранных решениях, отметил он. "В это мало того, что вложены большие средства, так на них еще и держатся многие бизнес-процессы", - добавил эксперт.

Он констатировал, что из-за этого миграция на отечественные системы виртуализации идет медленнее, чем, например, на различные российские решения в сфере информационной безопасности. Тем не менее, как полагают аналитики "Кода безопасности", уже к началу 2025 года на отечественные технологии виртуализации перейдут примерно 50% заказчиков.

"Код безопасности" - российский разработчик программных и аппаратных средств защиты информации. Продукция компании охватывает все уровни инфраструктурной безопасности.