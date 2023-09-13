13 сентября, 12:22

Сельхозпроизводители в Северной Осетии получат 88,2 млн рублей для развития агротуризма

Благодаря гранту "Агротуризм" в республике появятся в 2024 году новые туристические объекты, места размещения туристов

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 сентября. /ТАСС/. Девять сельхозпроизводителей Северной Осетии выиграли гранты на общую сумму в размере 88,2 млн рублей для реализации проектов в сфере агротуризма. Об этом ТАСС сообщил министр сельского хозяйства республики Алан Кусраев.

"Развитие туризма является приоритетом в развитии экономики республики. Приятно сообщить, что из 21 проекта, направленного в Минсельхоз РФ для участия в конкурсе, отбор прошли девять проектов. Это самый большой показатель по стране - из всех регионов победителей у нас больше всего. В целом на развитие агротуризма в виде грантовой поддержки выделено 88,2 млн рублей, победители получат до 10 млн рублей", - сказал Кусраев.

На грантовые средства фермеры-сельхозпроизводители будут создавать места для размещения туристов.

Благодаря гранту "Агротуризм" в республике появятся в 2024 году новые туристические объекты, места размещения туристов. "Эта поддержка поможем сельхозпроизводителям расширить свой бизнес и получить дополнительный доход за счет сбыта своей продукции, а также будет способствовать повышению привлекательности сельских территорий и их устойчивому развитию", - отметил министр.

В республике грантовую поддержку получат в 2024 году хозяйства, которые занимаются рыбоводством, разведением коз, пчел, производством ягод и виноделием.

Грантовая поддержка на проекты развития сельского туризма предоставляется с 2022 года. В прошлом году всего два проекта в республике выиграли гранты. 

Теги:
РоссияСеверный КавказСеверная Осетия
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