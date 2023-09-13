Глава МВД Эстонии высказался за конфискацию автомобилей с российской регистрацией

Сейчас автомобили с российскими номерными знаками могут выезжать из Эстонии как через внутреннюю, так и через внешнюю границу, заявил Лаури Ляэнеметс

ВИЛЬНЮС, 13 сентября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс выступил за конфискацию автомобилей с российской регистрацией на территории страны в соответствии с режимом санкций Евросоюза против РФ. Его слова приводит портал эстонского гостелерадио ERR.

"Сейчас автомобили с российскими номерными знаками могут выезжать из Эстонии как через внутреннюю, так и через внешнюю границу. На данный момент такой автомобиль можно продолжать использовать в пределах действующих в Эстонии правил, но завтра мы более подробно обсудим в правительстве, что делать с такими транспортными средствами. Следующим шагом, я думаю, должно стать то, что машины, которые здесь находятся, больше бы не смогли выехать за пределы страны, и должны быть впоследствии конфискованы", - подчеркнул глава МВД прибалтийской республики.

Ранее в среду Эстония ввела запрет на въезд автомобилей с российской регистрацией на свою территорию. Ограничения действуют вне зависимости от наличия у владельца российского автомобиля ВНЖ или гражданства одной из стран ЕС. При этом выезд подобных транспортных средств на территорию РФ через Эстонию по-прежнему разрешен. В случае прибытия на пункт пограничного контроля на въезде в прибалтийскую республику из России владельцам авто с регистрационными знаками РФ предложат развернуться или же продолжить путешествие пешком.

В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 8 сентября запрещается ввоз из России в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014, независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС, в том числе "автомобилей с общим числом мест менее 10". Еврокомиссия подчеркивает, что "не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим". В списке содержится широкий ассортимент всевозможных вещей: от мобильных телефонов и аудио- и видеозаписывающих устройств до чемоданов, портпледов, предметов одежды, зубной пасты, шампуней и других средств гигиены.