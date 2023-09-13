Евросоюз снял санкции с четверых россиян

Их вводили из-за "угрозы и подрыва территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины"

БРЮССЕЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Евросоюз принял решение снять санкции с четверых граждан России, ранее введенных из-за "угрозы и подрыва территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". Об этом сообщил Совет ЕС.

"В контексте пересмотра санкций Совет также решил не продлевать санкции в отношении четырех лиц", - отмечается в публикации.

Совет ЕС не стал уточнять, кто именно исключен из черного списка. Об этом станет известно из Официального журнала ЕС, в котором в ближайшее время должны быть опубликованы соответствующие нормативные акты.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Евросоюз не намерен продлевать действие санкций в отношении бизнесмена Григория Березкина, бывшего главы Ozon Александра Шульгина и предпринимателя Фархада Ахмедова. Имя четвертого гражданина РФ агентство не приводит.

6 сентября Европейский суд юстиции в Люксембурге постановил снять введенные Евросоюзом санкции с Шульгина, однако он останется в черном списке как минимум два месяца.

Евросоюз принял множество пакетов экономических и индивидуальных санкций в отношении России из-за ситуации на Украине. Среди них санкции против российских бизнесменов, журналистов и компаний. В 2022 году более 60 предпринимателей, в числе которых значился Березкин, и компания из России и Белоруссии подали иски в Европейский суд юстиции в Люксембурге, чтобы оспорить включение в санкционный список Евросоюза. Бизнесмены считают, что их основные права были нарушены, в частности незаконно заморожены их активы в ЕС.