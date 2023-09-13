Глава Амурского ГХК заявил о преодолении технических трудностей при строительстве

Предприятие ранее столкнулось с отказом европейских партнеров от поставок оборудования

СВОБОДНЫЙ, 13 сентября. /ТАСС/. Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ходе строительства Амурского газохимического комплекса (Амурский ГХК), который столкнулся с отказом европейских партнеров от поставок оборудования. Гендиректор предприятия Алексей Верещагин сообщил, что график реализации проекта хоть и был немного сдвинут, но предприятию удалось справиться с трудностями.

Во время посещения Путиным Амурского ГПЗ Верещагин сообщил, что ГХК столкнулся с "определенными трудностями" после того, как европейские партнеры отказались поставлять оборудование в рамках заключенных ранее контрактов, однако руководству удалось выйти на новые рынки, найти новые цепочки поставок, согласовать график реализации и пуска завода и обновленный бюджет.

Технические проблемы, которые были созданы недобросовестными партнерами, преодолены, подтвердил Верещагин. На уточняющий вопрос президента о сроках реализации Верещагин ответил, что есть несколько этапов окончания работ, включая основные технологические комплексы, которые разбиты от 2025 до 2027 года.

"То есть, вам пришлось график немного сдвигать вправо", - уточнил Путин, отметив тот факт, что этот проект все равно будет завершен. "Все верно", - ответил гендиректор предприятия.

Амурский газохимический комплекс (АГХК - совместный проект СИБУРа и Sinopec) по производству полиэтилена и полипропилена будет основным потребителем этана и сжиженных углеводородных газов Амурского ГПЗ.

Амурский ГХК станет одним из крупнейших в мире производств базовых полимеров - полиэтилена и полипропилена, производственная мощность комплекса составит до 2,7 млн тонн готовой продукции в год. Это продукция для жизненно важных отраслей: строительства, энергетики, ЖКХ, сельского хозяйства, производства товаров массового потребления, медицинских материалов и оборудования, химической промышленности, авиа- и автомобилестроения.