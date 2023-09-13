13 сентября, 13:34

Минтруд США сообщил об ускорении инфляции по итогам августа

Потребительские цены выросли на 3,7% в годовом выражении

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Потребительские цены в Соединенных Штатах выросли по итогам августа на 3,7% в годовом выражении, месяцем ранее этот показатель составил 3,2%. Об этом свидетельствуют опубликованные данные Министерства труда США.

Как оно уточнило, главной причиной этого стало подорожание бензина. Таким образом, инфляция в США в годовом выражении продолжила ускоряться. В июле она повысилась впервые с июня 2022 года, когда был зафиксирован рекордный за 40 лет показатель в 9,1%. После этого на протяжении года он снижался.

Инфляция в США превышает целевой показатель в 2% Федеральной резервной системы, выполняющей функции центрального банка страны. 

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