Минтруд США сообщил об ускорении инфляции по итогам августа

Потребительские цены выросли на 3,7% в годовом выражении

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Потребительские цены в Соединенных Штатах выросли по итогам августа на 3,7% в годовом выражении, месяцем ранее этот показатель составил 3,2%. Об этом свидетельствуют опубликованные данные Министерства труда США.

Как оно уточнило, главной причиной этого стало подорожание бензина. Таким образом, инфляция в США в годовом выражении продолжила ускоряться. В июле она повысилась впервые с июня 2022 года, когда был зафиксирован рекордный за 40 лет показатель в 9,1%. После этого на протяжении года он снижался.

Инфляция в США превышает целевой показатель в 2% Федеральной резервной системы, выполняющей функции центрального банка страны.