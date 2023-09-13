В МВФ считают, что мировой долг может начать расти, не упав до допандемийных показателей

Согласно статье директора департамента по бюджетным вопросам фонда Витора Гаспара, в 2022 году совокупная задолженность составляла 238% мирового ВВП, это на 9 п.п. выше, чем в 2019 году

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Уровень общего долга всех стран может вновь начать расти, так и не опустившись до показателей накануне пандемии коронавируса. Об этом говорится в опубликованной в блоге Международного валютного фонда (МВФ) статье директора департамента по бюджетным вопросам МВФ Витора Гаспара.

"Глобальный долг остается существенно выше показателя за последний год перед началом пандемии коронавируса и может вернуться к своей давней тенденции к росту", - говорится в статье.

Ее автор отмечает, что, хотя уровень глобальной задолженности снижается на протяжении последних двух лет, он по-прежнему не достиг допандемийных показателей, которые были высокими сами по себе. "В прошлом году совокупная задолженность составляла 238% мирового ВВП, это на 9 процентных пунктов выше, чем в 2019 году. В долларовом выражении долговое бремя достигло $235 трлн, это на $200 млрд больше, чем в 2021 году", - поясняет Гаспар. Как следует из приведенной им статистики, в 2019 году накануне пандемии мировая задолженность составляла 229% от мирового ВВП, в 2020 году этот показатель увеличился до 258%.

Согласно данным МВФ, госдолг оставался стабильно высоким, хотя экономический рост восстановился после 2020 года, а инфляция была выше ожидаемой. "Бюджетный дефицит влиял на то, что уровень госдолга был повышен, а правительства многих стран тратили больше средств на стимулирование роста и борьбу со скачками цен на продовольствие и энергоресурсы, хотя они и перестали оказывать бюджетную поддержку в связи с пандемией. В результате госдолг снизился лишь на 8 процентных пунктов ВВП за последние два года <...>. Частные задолженности, включающие обязательства нефинансовых корпораций и домохозяйств, снижались быстрее - на 12 процентных пунктов ВВП. Однако даже этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать всплеск, вызванный пандемией", - пишет Гаспар.

Экономист предупреждает, что странам необходимо принять срочные меры, чтобы снизить долговую уязвимость и преломить наметившуюся долгосрочную тенденцию в сторону повышения. Эксперт предлагает вести тщательное наблюдение за долговой нагрузкой, которую испытывают домохозяйства и нефинансовые корпорации, а также следить за рисками для их финансовой стабильности. В случае государственного долга, Гаспар считает, что "создание надежной фискальной системы" позволит достичь баланса между необходимыми государственными расходами и допустимым уровнем задолженности.