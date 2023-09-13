В Екатеринбурге спрос на кадры по управлению персоналом и маркетингу вырос почти втрое

В городе также зафиксировали прирост вакансий в сферах транспорта и логистики, производства и сельского хозяйства, а также ЖКХ, эксплуатации и административной работы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Специалисты в сфере управления персоналом и маркетинга стали самыми востребованными в Екатеринбурге, спрос на них за год вырос в 2,9 и 2,8 раза соответственно, говорится в исследовании "Авито работы", которое имеется в распоряжении ТАСС.

По данным исследования, в Екатеринбурге топ сфер с наибольшим показателем увеличения предложений о работе открывает сегмент управления персоналом - прирост год к году составил 2,9 раза. На втором месте маркетинг, реклама, PR - прирост в 2,8 раза.

"Сфера управления персоналом невероятно востребована и актуальна в последнее время. HR-менеджеры обеспечивают компанию новыми кадрами, что в перспективе улучшит производительность организации. Кроме того, Екатеринбург является одним из крупнейших и наиболее развитых городов России, в котором присутствует множество различных компаний, что создает большой спрос на профессиональные услуги в области маркетинга, рекламы и PR", - комментирует результаты исследования директор по развитию "Авито работы" Дмитрий Пучков.

На третьем месте топа сфера транспорта и логистики с ростом в 2,7 раза числа вакансий, аналогичный рост и у сферы производства и сельского хозяйства. Прирост в 2,6 раза показали сферы ЖКХ, эксплуатации и административная работа. В сферах IT, интернет, телеком, бухгалтерии, финансов прирост вакансий - 2,2 раза.

"Авито работа" - сервис подбора сотрудников массовых профессий. Ежемесячно более 20 млн человек ищут работу на Авито, и это люди самых разных профессий - от курьеров и продавцов до бухгалтеров и строителей.