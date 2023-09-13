В Таиланде рассчитывают на полное восстановление туристической отрасли в 2024 году

На эту сферу в стране приходится до 20% ВВП

БАНГКОК, 13 сентября. /ТАСС/. Правительство Таиланда ожидает полного восстановления туристической отрасли королевства в 2024 году, когда доходы от туризма достигнут 3,1 трлн батов (около $90 млрд) при условии, что страну посетят 40 млн иностранных туристов. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Чай Ватчаронг после первого заседания нового кабинета министров.

"Туризм является единственным экономическим двигателем, который все еще может работать и, как ожидается, принесет существенный доход стране", - приводит его слова газета The Bangkok Post.

На сферу туризма в Таиланде приходится до 20% ВВП. Ожидается, что в этом году страну посетят 28 млн иностранных туристов. С учетом внутреннего туризма доходы отрасли должны составить 2,4 трлн батов ($67 млрд). "В этом году ожидаемые доходы от туризма составят 80% от показателя 2019 года, когда они достигли пика перед пандемией коронавируса", - сказал Ватчаронг.

Таиландский кабмин в среду одобрил отмену виз для туристов из Китая и Казахстана в качестве временной меры для поддержки туристического сектора страны. Безвизовый режим для граждан Китая и Казахстана будет действовать с 25 сентября по 29 февраля 2024 года. Туристы смогут находиться в Таиланде без визы 30 дней.

Туристы из России могут приезжать в Таиланд без визы на срок до 30 дней. Как информировали ТАСС в Управлении по туризму королевства, более 930 тыс. граждан России посетили Таиланд с 1 января по 3 сентября этого года. В 2019 году Россия была седьмым по величине туристическим рынком для Таиланда, страну тогда посетили 1,5 млн россиян.