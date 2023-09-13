Максимальная ставка по рублевым вкладам в I декаде сентября выросла до 9,7%

Согласно данным Банка России, в третьей декаде августа ставка находилась на уровне 9,66%, во второй декаде августа - 9,23%

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в первой декаде сентября 2023 года повысилась по сравнению с предыдущей и составила 9,7%, говорится в материалах Банка России.

Согласно данным регулятора, в третьей декаде августа ставка находилась на уровне 9,66%, во второй декаде августа - 9,23%.

В число банков, данные которых регулятор использует для мониторинга ставок, входят "Сбербанк", ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк "ФК Открытие", Райффайзенбанк, "Тинькофф банк", Промсвязьбанк и Совкомбанк.

При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов по вкладу, не рассматриваются вклады с дополнительными условиями: приобретение инвестиционных паев на определенную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни и тому подобное. Кроме того, в расчет не берутся вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.