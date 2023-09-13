Многодетные семьи в Чувашии смогут получить выплаты вместо бесплатных земельных участков

Размер выплат может составить 250 тыс. рублей

ЧЕБОКСАРЫ, 13 сентября. /ТАСС/. Кабинет министров Чувашии предложил предоставлять единовременные выплаты вместо земельного участка для строительства многодетным семьям, которые нуждаются в жилье. Изменения предлагается внести в закон "О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике", который затем передадут на рассмотрение в Госсовет региона.

"Оказание социальной меры поддержки многодетным семьям, один из членов которых состоит на учете в органах местного самоуправления в качестве нуждающихся в жилых помещениях, планируется в виде предоставления единовременной денежной выплаты - сертификата - взамен предоставления им в собственность бесплатного земельного участка", - отметил на заседании глава Минэкономразвития республики, вице-премьер региона Дмитрий Краснов.

По его словам, законопроектом предусмотрено, что сертификаты также смогут получить многодетные семьи, которым ранее предоставлен бесплатно земельный участок, при отсутствии на нем строений. Краснов добавил, что размер выплаты может составить 250 тыс. рублей.

Глава Чувашии Олег Николаев во время обсуждения законопроекта подчеркнул важность эффективного использования выделенных многодетным семьям бесплатных участков. "Важно, чтобы земли, которые сегодня предоставлены, в кратчайшие сроки были застроены, и там появилась инфраструктура. Земли различного назначения у нас в дефиците. Семьи, которые выбрали землю, должны взять на себя обязательства по целевому использованию земельного участка для строительства дома в отведенные сроки", - подчеркнул Николаев.

В сообщении, распространенном пресс-службой администрации главы Чувашии, отмечается, что в республике на 1 июля на учет для получения земельного участка в собственность бесплатно поставлены 20 789 многодетных семей. Участки получили 9 943 семьи, в том числе для индивидуального жилищного строительства - 6 236. По данным властей, на предоставленных участках построили дом 105 семей, 326 приступили к строительству, 494 семьи получили разрешение на возведение дома.