Суд прекратил производство по делу о взыскании российских активов HeidelbergCement

Генпрокуратура РФ ранее подала иск к компаниям, связанным с группой HeidelbergCement немецкого миллиардера Людвига Меркле, и потребовала арестовать акции четырех предприятий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области прекратил производство по делу об истребовании в пользу государства долей ООО "ХайдельбергЦемент Рус" и акций ОАО "Гурово-Бетон", а также акций АО "Сырьевая компания" и АО "Сланцевый цементный завод "Цесла", которые входят в германский HeidelbergCement. Об этом говорится в картотеке дел суда.

"Прекратить производство", - говорится в определении суда.

В начале августа Генпрокуратура РФ подала иск к компаниям, связанным с группой HeidelbergCement немецкого миллиардера Людвига Меркле, и потребовала арестовать акции четырех предприятий. Арест на акции и доли был наложен в обеспечение исковых требований Генпрокуратуры.

HeidelbergCement AG - немецкая компания по производству строительных материалов, один из крупнейших в мире производителей цемента.

Как сообщал ТАСС, президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заверил, что никакой деприватизации в России не намечается и не будет. "Никакой деприватизации не намечается, никакой деприватизации не будет. Вот это я вам могу точно сказать. То, что прокуратура активно работает по отдельным направлениям, по отдельным как бы компаниям, - ну, правоохранительные органы имеют право оценивать то, что происходит в экономике, в конкретных случаях. Да, но это не связано с какими-то решениями по поводу деприватизации. Этого не будет", - сказал президент на пленарной сессии ВЭФ.