13 сентября, 15:44

De Beers отказалась от продажи обручальных колец с искусственными бриллиантами

Планы по выпуску обручальных колец с искусственными бриллиантами, выращенными в лаборатории, были объявлены группой в 2018 году

ПРЕТОРИЯ, 13 сентября. /ТАСС/. Группа De Beers отказалась от планов начать продажу обручальных колец с выращенными в лаборатории искусственными бриллиантами. Об этом говорится в сообщении группы, которая является одним из крупнейших в мире производителей природных алмазов.

"Изучение рынка показало, что спрос на синтетические алмазы неустойчив", - цитирует коммюнике De Beers южноафриканская медиагруппа SABC. Планы по выпуску обручальных колец с искусственными бриллиантами, выращенными в лаборатории, были объявлены De Beers в 2018 году. Сейчас от них отказались.

De Beers входит в состав горнодобывающей корпорации Anglo American и контролируется ей. 

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