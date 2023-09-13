13 сентября, 15:42,
обновлено 13 сентября, 16:53
Санкции в отношении России

Гутерриш заявил, что его предложения России по зерновой сделке не нарушают санкций

Антониу Гутерриш предложил установить взаимные гарантии для возобновления зерновой сделки

ООН, 13 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что его предложения России по возобновлению зерновой сделки не нарушают режим санкций.

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"Мы поделились с Российской Федерацией рядом положений, которые считаем необходимыми для установления системы взаимных гарантий, позволяющих возобновить черноморскую зерновую инициативу и обеспечить российский экспорт", - отметил Гутерриш.

"Эти усилия не нарушают режим санкций. Но это в рамках режима санкций, чтобы исключить опосредованное влияние или замораживающий эффект, чего мы не хотели, когда санкции устанавливались", - сказал генсек на пресс-конференции. 

Теги:
РоссияСанкции в отношении РоссииГутерриш, Антониу
© Информационное агентство ТАСС
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