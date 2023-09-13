Россия и Казахстан будут совместно решать проблемные вопросы по реке Иртыш

По реке Урал они уже закрыты, сообщил замглавы Минприроды РФ Сергей Аноприенко

ИРКУТСК, 13 сентября. /ТАСС/. Россия и Казахстан будут совместно решать некоторые проблемные вопросы по реке Иртыш, а по реке Урал на данный момент они уже закрыты. Об этом ТАСС сообщил замглавы Минприроды РФ Сергей Аноприенко в кулуарах форума "Леса России".

"У нас очень большой пул взаимодействия с нашими казахстанскими коллегами. <…> Две приоритетные линии: Урал и Иртыш. По Уралу закрыты абсолютно все проблемы по двустороннему сотрудничеству. С Иртышом у нас, конечно же, они есть, но точно не на нашей стороне. Мы столько раз просим допустить там мониторинговые комиссии, но пока какого-то понимания нет, при этом объяснения мы слышим и принимаем", - рассказал Аноприенко.

По словам замминистра, к общему диалогу страны в любом случае придут в течение времени. "Это процессная история, она абсолютно рабочая, потому что с Уралом договорились, и по Иртышу то же самое - договариваемся. Это наша трансграничная история, других вариантов не быть в понимании между двумя государствами нет", - пояснил Аноприенко.

28 августа 2023 года замглавы Минприроды РФ Сергей Аноприенко был назначен со стороны РФ сопредседателем Российско-Казахстанской комиссии по сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал.

Федеральный форум "Леса России" проходит в Иркутске 13-14 сентября. Для решения актуальных вопросов лесной отрасли собрались более 500 человек. Регион посетят представители Рослесхоза, Минпромторга и Минприроды России.