В Приамурье заявили, что к 2027 году регион достигнет 90% самообеспеченности молоком

В Амурской области планируется построить четыре молочных комплекса

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Амурская область будет обеспечивать себя молоком на 90% к 2027 году. Об этом сообщил губернатор региона Василий Орлов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"План, который был для нас поставлен в 2027 году - выйти на 90% самообеспеченности молоком, будет достигнут", - сказал Орлов.

По его словам, в регионе планируется построить четыре молочных комплекса. Строительство одного из комплексов планируется начать в сентябре.

Кроме того, Орлов отметил, что урожай сои в Амурской области в этом году может достигнуть 1,7 млн тонн, что станет рекордом для региона. По словам Орлова, регион ставит перед собой задачу обеспечить глубокую переработку большей части урожая. "В конце августа у нас началось строительство нового перерабатывающего завода мощностью 1 млн тонн сои в год. <…> Это крупнейшее предприятие за Уралом и, что очень важно, оно может перерабатывать не только сою, но и культуры, которые пока не выращиваются в связи с тем, что нет спроса на них. Например, рапс", - сказал он.

"Рынок безразмерный", - отметил Путин.

Об агропромышленном комплексе региона

Общий объем производства продукции агропромышленного комплекса в регионе за пять лет вырос вдвое - почти до 100 млрд рублей в прошлом году. Сбор сои вырос за пять лет на 48%, а урожайность - на 44%. В прошлом году область побила свой рекорд, собрано было более 1,6 млн тонн сои. В 5 раз увеличились посевы кукурузы на зерно, а сбор увеличился почти в 10 раз.