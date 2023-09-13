WhatsApp запустил функцию создания каналов

Она станет общедоступной в ближайшие месяцы

ТАСС, 13 сентября. Мессенджер WhatsApp сообщил о запуске функции создания каналов, которая была анонсирована в июне.

"Мы запускаем функцию каналов более чем в 150 странах, чтобы наши пользователи могли конфиденциально получать обновления о том, что им интересно ", - говорится в блоге мессенджера. Отмечается, что функция станет общедоступной в ближайшие месяцы.

Разработчики WhatsApp также заявили, что в рамках обновления пользователи смогут ставить реакции на записи каналов. Помимо этого будет доступен улучшенный каталог с автоматическим фильтром с учетом страны пользователя, а также появится возможность пересылать сообщения каналов в личные чаты и группы. Администраторы смогут редактировать записи в каналах в течение 30 дней после публикации.

Официальный канал WhatsApp в мессенджере уже доступен для просмотра.