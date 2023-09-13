Казахстан предложил согласовать подходы стран Центральной Азии в сфере гидроэнергетики

Министр иностранных дел республики Мурат Нуртлеу подчеркнул, что с момента проведения в Астане в 2018 году первой консультативной встречи глав государств Центральной Азии этот диалог вышел на качественно новый уровень

АСТАНА, 13 сентября. /ТАСС/. Заместитель премьера - министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу предложил странам Центральной Азии согласовать подходы в сфере гидроэнергетики, ирригации и экологии. Об этом сообщила пресс-служба МИД Казахстана по итогам выступления Нуртлеу на совещании министров иностранных дел государств Центральной Азии в Душанбе.

"Отдельное внимание было уделено выстраиванию эффективного и взаимовыгодного пятистороннего сотрудничества по водно-энергетическим вопросам. В данном контексте Мурат Нуртлеу заявил о необходимости гармонизации подходов стран Центральной Азии в сфере гидроэнергетики, ирригации и экологии. Для этого казахстанская сторона предлагает выработать долгосрочный комплексный механизм взаимодействия, учитывающий интересы всех государств региона", - говорится в сообщении.

Глава МИД Казахстана подчеркнул, что с момента проведения в Астане в 2018 году первой консультативной встречи глав государств Центральной Азии этот диалог вышел на качественно новый уровень. "Консультативные встречи глав наших государств придали значительный импульс всестороннему углублению сотрудничества в сферах торговли, промышленной кооперации, энергетики, транспорта и логистики. Объем торговли между странами региона на сегодняшний день превысил $10 млрд, увеличившись в два раза за последние пять лет", - сказал Нуртлеу.

По итогам совещания министры иностранных дел Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана согласовали перечень проектов документов, планируемых к подписанию по итогам V консультативной встречи глав государств Центральной Азии, которая пройдет 14 сентября в Душанбе. Участники также обменялись мнениями о дальнейшем развитии сотрудничества в Центральной Азии.