Литва не пропустила через границу почти 40 машин из Калининградской области

Официальной информации о причинах отказа в пропуске этих автомобилей через границу от литовской стороны калининградским таможенникам не поступало

КАЛИНИНГРАД, 13 сентября. /ТАСС/. Почти 40 легковых автомобилей с российскими номерами не пропустили в Литву на границе с Калининградской областью после заявления МВД этой страны о намерении применить новые санкции в отношении РФ. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы Калининградской областной таможни Оксана Иванова.

Глава МВД Литвы Агне Билотайте накануне сообщила о намерениях таможенных органов страны конфисковывать въезжающие в страну автомобили, зарегистрированные в России, в соответствии с последней интерпретацией Еврокомиссии применения санкций в отношении РФ. Позднее о запрете заявили Латвия и Эстония.

"Литовская сторона вернула в Калининградскую область по разным причинам 38 транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в Российской Федерации", - сказала Иванова, отметив, что речь идет о возврате автомобилей во вторник и среду.

По ее словам, автомобили пытались выехать из региона, но их не пропустили через границу, и они вернулись назад в область. При этом официальной информации о причинах отказа в пропуске этих автомобилей через границу от литовской стороны калининградским таможенникам не поступало. С российской стороны пропуск транспортных средств ведется в обычном режиме, никаких ограничений для машин с номерами Литвы, Эстонии или Латвии нет, добавила собеседница агентства.

Руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков сообщил ТАСС, что "жалоб по поводу конфискации автомобилей к властям не поступало".

Глава МВД Литвы заявляла, что запрет на въезд в Литву не коснется автомобилей, которые едут транзитом в Калининград и обратно. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщал, что, в соответствии с разъяснениями Министерства иностранных дел Литвы, ни грузовой транспорт, ни личные легковые автомобили жителей области с калининградскими номерами не подпадают под ограничения литовской стороны.

В новость была внесена правка (19:29 мск) - передается с исправлением имени спикера в пятом абзаце, верно - Дмитрий Лысков.