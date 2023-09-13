Инфляция в России с 5 по 11 сентября ускорилась до 0,13%

Она составила 0,13%, следует из данных Росстата

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 5 по 11 сентября 2023 года составила 0,13%, следует из данных Росстата.

При этом неделей ранее - с 29 августа по 4 сентября - в РФ наблюдалась инфляция на уровне 0,11%.

С начала сентября потребительские цены в стране выросли на 0,19%, с начала года - на 3,9%. В годовом выражении инфляция в РФ на 11 сентября 2023 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 5,46%.

Продовольственные товары

За отчетный период выросли цены на куриные яйца - на 1,3%, мясо кур - на 1,2%, на вареные колбасы и рис - на 0,7%, сосиски, сардельки - на 0,5%, подсолнечное масло, поваренную соль и пшено - на 0,4%, черный чай - на 0,3%, свинину, полукопченые и варено-копченые колбасы, мороженую рыбу, сметану, фруктово-ягодные консервы для детского питания, хлеб, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,2%, говядину, баранину, стерилизованное молоко, пшеничную муку и гречневую крупу - на 0,1%.

Снизились цены на мясные консервы для детского питания - на 0,7%, сахар - на 0,5%, маргарин и макаронные изделия - на 0,3%, сливочное масло, овощные консервы для детского питания, печенье, вермишель и водку - на 0,1%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,9%.

Стоимость белокочанной капусты снизилась на 6,8%, моркови - на 4,9%, в то же время огурцы подорожали на 4,2%.

Репчатый лук и картофель подешевели на 3,5%, свекла - на 3,3%, яблоки - на 2,8%. Одновременно цены на бананы выросли на 3,9%, на помидоры - на 3%.

Непродовольственные товары, медикаменты и услуги

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали корвалол и валидол - на 0,5%, аллохол - на 0,3%. Цены на левомеколь и эргоферон снизились на 0,4%, ренгалин - на 0,3%, нимесулид и поливитамины - на 0,1%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали хозяйственное мыло, пеленки для новорожденных и спички - на 0,2%, гигиенические прокладки, пасты и зубные щетки - на 0,1%. В то же время цены на туалетное мыло снизились на 0,4%, детские подгузники и стиральные порошки - на 0,3%, туалетную бумагу - на 0,2%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на женские колготки - на 0,6%, легковые автомобили иностранных марок - на 0,4%, мужские носки - на 0,3%, обрезные доски - на 0,2%, сигареты с фильтром, детские футболки, электропылесосы, древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты, отечественные легковые автомобили и смартфоны - на 0,1%. Цены на шампуни снизились на 0,6%, кроссовки для детей и телевизоры - на 0,3%, спортивные костюмы и джинсы для детей - на 0,2% и 0,1 соответственно.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,7%, а дизельное топливо в среднем подорожало на 1,7%.

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета выросла на 2,5%. Стоимость проживания в трехзвездочных гостиницах выросла на 0,3%, гостиницах категорий четырех и пяти звезд - на 0,1%. Стоимость проживания в гостиницах одной и двух звезд, мотелях и хостелах снизилась на 0,3%, путевок в дома отдыха, пансионаты и санатории - на 0,1%.

Из остальных видов услуг на 0,1% подорожали ремонт телевизоров, модельная стрижка в мужском и женском залах.