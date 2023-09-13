13 сентября, 16:08

Минздрав сообщил об уменьшении объема госзакупок импортных лекарств в 2023 году на 6,6%

Сергей Фадеичев/ ТАСС
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Объемы закупок отечественных лекарств в натуральном выражении, напротив, выросли, отметили в ведомстве

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Объем госзакупок импортных лекарств в натуральном выражении сократился в 2023 году на 6,6%, закупки отечественных препаратов при этом выросли. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава.

"В натуральном выражении объем госзакупок импортных лекарственных препаратов сократился в текущем году на 6,6%, объемы закупок отечественных лекарств в натуральном выражении, напротив, выросли", - говорится в сообщении министерства.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой данные компании DSM Group сообщила, что доля зарубежных фармкомпаний на российском рынке в первые семь месяцев 2023 года выросла на 6,7 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - до 63,4%. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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