Годовая инфляция в России с 5 по 11 сентября ускорилась до 5,33%

Потребительские цены выросли на 0,13%

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Годовая инфляция в РФ с 5 по 11 сентября ускорилась до 5,33% с 5,19% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития РФ.

"На неделе с 5 по 11 сентября 2023 года потребительские цены выросли на 0,13%. Год к году инфляция составила 5,33%. В сегменте продовольственных товаров рост цен замедлился (0,10%) на фоне продолжающегося удешевления плодоовощной продукции и снижения темпов удорожания других продуктов питания. В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен снизились (0,21% после 0,41%) при замедлении роста цен на легковые автомобили и возобновлении снижения цен на электро- и бытовые приборы. В секторе услуг рост цен возобновился (0,13%) за счет удорожания авиабилетов на внутренние рейсы", - отмечается в обзоре.

Ранее Банк России прогнозировал, что годовая инфляция в РФ в ближайшие месяцы продолжит повышаться и по итогам года составит 5-6,5%. По данным регулятора, в среднем за последние три месяца потребительские цены росли темпом 0,61% месяц к месяцу, что в годовом выражении соответствует 7,6%.

Во вторник, 12 сентября, стало известно, что Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ в 2023 году с 5,3% до 7,5%.