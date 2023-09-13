Позицию по работе WhatsApp в России могут пересмотреть из-за расширения его функций

Первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин отмечал, что при блокировке продуктов Meta для WhatsApp было сделано исключение, так как мессенджер был средством коммуникации, а не размещения информации

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Официальная позиция по работе на территории РФ мессенджера WhatsApp, принадлежащего Meta (признана в РФ экстремистской, владеет запрещенными в России социальными сетями Facebook и Instagram), может быть пересмотрена, если одной из функции мессенджера станет массовое распространение информации. Такое мнение высказал первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, комментируя запуск функции создания каналов в WhatsApp.

"Если продукт экстремистской компании Meta начинает расширять функционал в сторону массового распространения информации, официальная позиция относительно его деятельности на территории РФ может быть пересмотрена", - написал Горелкин в своем Telegram-канале.

Ранее Горелкин уже напоминал, что при блокировке продуктов Meta для WhatsApp было сделано исключение, так как мессенджер был средством коммуникации, а не средством размещения информации.

Ранее во вторник WhatsApp в своем блоге сообщил о запуске в 150 странах функции создания каналов. Предполагается, что пользователи мессенджера смогут конфиденциально получать обновления о том, что им интересно. Разработчики WhatsApp также заявили, что в рамках обновления пользователи смогут ставить реакции на записи каналов. Помимо этого, будет доступен улучшенный каталог с автоматическим фильтром с учетом страны пользователя, а также появится возможность пересылать сообщения каналов в личные чаты и группы. Администраторы смогут редактировать записи в каналах в течение 30 дней после публикации.