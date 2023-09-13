Нацбанк Белоруссии представил концепцию платежного рынка и цифровизации банковских услуг

Как отметил регулятор, в 2023-2025 годах продолжится развитие проектов по бесконтактной оплате с использованием карточек в различных сферах реальной экономики

МИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Нацбанк Белоруссии планирует увеличивать долю безналичных расчетов, развивать инфраструктуру для бесконтактных платежей и работать над введением цифрового рубля. Это следует из опубликованной на его сайте концепции развития платежного рынка республики и цифровизации банковского сектора на 2023-2025 годы.

"Главная задача развития платежных систем с использованием карточек - увеличение доли безналичных расчетов <…>. Дальнейшее развитие этого сегмента рынка будет осуществляться с учетом тенденции по цифровой трансформации рынка платежных услуг", - говорится в документе. Отмечается, что в 2023-2025 годах продолжится развитие проектов по бесконтактной оплате с использованием карточек в различных сферах реальной экономики: транспорт, торговля. При этом на смену платежного терминала для субъектов малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, оказывающих услуги агроэкотуризма постепенно придут иные способы осуществления расчетов, в том числе с использованием программных платежных приложений, NFC-модуля.

В документе также говорится и о планах по внедрению в стране цифрового белорусского рубля (ЦБР). "С учетом опыта других центральных банков Национальным банком в 2021 году начаты работы по изучению феномена ЦВЦБ [цифровая валюта центрального банка]. В рамках исследований был разработан и в марте 2023 года одобрен правлением Нацбанка проект Концепции цифрового белорусского рубля", - говорится в документе.

Подчеркивается, что ЦБР рассматривается как дополнение к безналичной форме денег, будет эмитироваться регулятором и являться законным платежным средством, иметь равную с наличным и безналичным белорусским рублем покупательную способность. При этом расчеты в ЦБР будут относиться к безналичной форме расчетов. В концепции также напоминается, что также была разработана дорожная карта ЦБР, в которой предусмотрены три основных этапа внедрения цифрового рубля.

В апреле глава Нацбанка Павел Каллаур сообщил, что регулятор разработал с учетом российского опыта и утвердил концепцию, касающуюся введения в финансовый оборот цифрового рубля. Наибольший интерес цифровой рубль, отмечал Каллаур, представляет в трансграничных платежах.