Губернатор Приамурья попросил президента поддержать строительство конгресс-центра

Василий Орлов отметил, что группа компаний "Регионы" готова выступить инвестором проекта

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Существенной поддержкой при строительстве конгрессно-выставочного центра на "Золотой миле" в Благовещенске может стать облигационный займ. Рассмотреть возможность его предоставления попросил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Амурской области Василий Орлов.

"У нас есть инициатива по строительству конгрессно-выставочного центра. Порядка 10 млрд рублей этот центр будет стоить. Просим дать поручение правительству поддержать его за счет облигационного займа, удешевить средства на финансирование этого проекта", - сказал он.

Губернатор отметил, что группа компаний "Регионы" готова выступить инвестором проекта.

Орлов добавил, что на "Золотой миле" планируется построить канатную дорогу, два гостиничных комплекса, благоустройство центральной площади, открытие музея российско-китайской дружбы. "По музею российско-китайской дружбы - [глава Сбербанка] Герман Оскарович Греф взял на себя обязательства быть спонсором его внутренней отделки", - добавил он.

"Золотая миля" - участок намывной территории на набережной Амура площадью 40 га в Благовещенске. В соответствии с концепцией реконструкции набережной, она разделена на четыре участка. На одном построят канатную дорогу, на другом - новую городскую площадь Ленина, на одной трети которой уже проведены работы, участок открыт.