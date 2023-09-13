В Райффайзенбанке прокомментировали отказ от лицензии спецдепозитария

В 2023 году банк перевел всех клиентов на обслуживание в специально созданную дочернюю компанию, никаких изменений в работе для клиентов нет, отметили в кредитной организации

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Райффайзенбанк отказался от лицензии спецдепозитария, так как в 2023 году перевел всех клиентов на обслуживание в специально созданную дочернюю компанию. Никаких изменений в работе банка и его дочерних структур для клиентов нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Райффайзенбанк отказался от лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария, так как в 2023 году перевел всех клиентов на обслуживание в специально созданную для этих целей дочернюю компанию "РБРУ Специализированный депозитарий". Компания получила аналогичную лицензию регулятора 16 ноября 2022 года", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Райффайзенбанке, отказ от лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария не затрагивает депозитарную деятельность банка. "Никаких изменений в работе банка и его дочерних структур, как и для наших клиентов, нет", - добавили в банке.

Ранее Банк России аннулировал лицензию Райффайзенбанка на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных, паевых инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов. Лицензия аннулирована на основании заявления об отказе от нее.