В Индии заявили, что порт Владивостока имеет потенциал для развития торговли двух стран

Министр портов, судоходства и водных путей Сарбананда Соновал находится с визитом в России, где принял участие в Восточном экономическом форуме

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 сентября. /ТАСС/. Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) имеет огромный потенциал для развития торговли России и Индии. Об этом заявил индийский министр портов, судоходства и водных путей Сарбананда Соновал.

"Расположенный на Дальнем Востоке России, Владивостокский морской торговый порт обладает огромным потенциалом для развития индийско-российской торговли через Восточный морской коридор (из Ченнаи во Владивосток - прим. ТАСС)", - написал он на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Соновал находится с визитом во Владивостоке, где принял участие в Восточном экономическом форуме. В ходе визита он также посетил ВМТП. "Рад посетить порт и пообщаться с официальными лицами по различным аспектам его функционирования", - отметил Соновал.