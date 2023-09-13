13 сентября, 16:55

В Грузии заявили, что модернизация ж/д страны в 2024 вдвое повысит пропускную способность

Модернизация железных дорог республики ведется с 2012 года

ТБИЛИСИ, 13 сентября. /ТАСС/. Модернизация железной дороги Грузии, которая завершится в 2024 году, в два раза увеличит возможности перевозки грузов. Об этом сообщила пресс-служба правительства Грузии по итогам заседания экономического совета кабмина.

"На заседании совета были обсуждены текущие работы в рамках проекта модернизации "Грузинских железных дорог". Было отмечено, что после модернизации железной дороги, которая завершится в 2024 году, будет удвоена грузовая пропускная способность", - говорится в сообщении.

Модернизация железных дорог Грузии ведется с 2012 года. Проект подразумевает строительство шести тоннелей, в том числе самого длинного на Южном Кавказе тоннеля Квишети - Зваре протяженностью более 8 км. 

Теги:
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