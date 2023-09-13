Российский рынок акций закрылся снижением основных индексов

Индекс Мосбиржи находился на уровне 3 148,32 пункта, индекс РТС - снижался до 1 030,65 пункта

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Открывшись резким гэпом вверх в первый час торгов, уже в середине дня индекс Мосбиржи перешел в небольшой минус. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,56%, до 3 148,32 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,81%, до 1 030,65 пункта. Курс доллара вырос на 1,28%, закрывшись на отметке в 96,22 рубля, евро - на 1,39%, до 103,35 рубля, юань - на 0,25%, до 13,23 рубля.

"Отсутствие выраженной динамики на рынке акций РФ можно связать с отсутствием сильных идей в компаниях с высокой долей в индексе. Так, ни одна из первой десятки по капитализации на российском рынке, не изменилась в своей стоимости больше, чем на 1%. Более того, общий характер торгов после обеда носил скорее "медвежий" характер", - считает эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Не смог оказать поддержку рынку и резко потерявший в стоимости рубль, снизившийся более чем на 1,6%. "Вполне возможно, что российский рынок нащупал для себя комфортные границы бокового движения, в которых и продолжает торговаться. Этот диапазон проходит где-то в ценах между 3 100 и 3 200 пунктов, с небольшим заходом за эти уровни", - добавил эксперт.

А вот нефть продолжает себя отлично чувствовать, баррель Brent уже стоит $92,6. "Это на 0,77% выше предыдущего закрытия и уже больше на 2% с начала недели. Причиной тому стал прогноз Международного энергетического агентства, предполагающий роста спроса на нефть в мире в 2023 году. Не стоит забывать, что ранее в этом году страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи, что только усиливает эффект от прогноза", - также рассказал Шепелев.

Международные рынки полностью сосредоточились на ожиданиях решения по ставке ФРС США, которое будет ровно через неделю. "Споры между результатами эффективности борьбы с инфляцией и поддержкой экономики добавляют рынкам нервозности. Индекс S&P500 потерял по итогам последних торгов более 0,6%", - отметили в "БКС мир инвестиций". В компании полагают, что волатильность может сохраниться непосредственно до риторики регулятора на фоне вероятного сохранения ставки без изменений.

Рынок акций

Лидерами роста на фондовом рынке в среду оказались акции группы "Ренессанс страхование" (+3%) на интересе к этому эмитенту, как к выплачивающему промежуточные дивиденды, предположили в Freedom Finance Global. Лидерами понижения стали депозитарные расписки группы VK (-5,7%) в связи с технической процедурой редомициляции группы компаний в Россию, добавили там.

Прогноз на 14 сентября

Прогноз "БКС мир инвестиций" на 14 сентября по индексу Мосбиржи - 3 150 - 3 120 пунктов и 95-97,5 рубля за доллар.

Freedom Finance Global ожидают, что 14 сентября индекс Мосбиржи снова покажет движения в коридоре 3 100 - 3 200 пунктов, пара доллар/рубль может снова провести торги в диапазоне 95-97 рублей, евро/рубль - в коридоре 102-104 рублей, пара юань/рубль - в интервале 13-13,4 рубля.