Венгрия возложила на Украину ответственность за высокую инфляцию в стране

Киев в пять раз увеличил плату за транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба", отметил премьер-министра Гергей Гуйяш

БУДАПЕШТ, 13 сентября. /ТАСС/. Правительство Венгрии возложило ответственность за высокую инфляцию в стране на Украину, которая в пять раз увеличила плату за транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом заявил на встрече с журналистами глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

По его словам, именно из-за этого в августе выросли цены на бензин, а общий уровень инфляции повысился на 0,5 процентного пункта. "Главная причина этого состоит в том, что нам приходится в пять раз больше платить за поставку топлива по трубопроводу через Украину. Повышение Украиной платы за транзит противоречит всем нормам", - сказал Гуйяш, выступление которого транслировалось телеканалом М1.

В начале года уровень инфляции в Венгрии составлял 25%, он был самым высоким в Евросоюзе. К августу его удалось снизить лишь до 16,5%, однако правительство считает, что к декабрю оно сможет уменьшить этот показатель "до однозначных чисел".