В Калининградской области улучшат состояние почти 40 тыс. га земель за счет мелиорации

Объекты мелиорации приводятся в порядок в Зеленоградском, Гурьевском и Полесском округах

КАЛИНИНГРАД, 13 сентября. /ТАСС/. Состояние почти 40 тыс. га земель улучшат в Калининградской области в 2023 году за счет мелиорации. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"Всего в этом году по результатам мелиоративных работ планируемая площадь улучшенных земель составит в регионе 37 тыс. га", - говорится в сообщении.

Объекты мелиорации приводятся в порядок в Зеленоградском, Гурьевском и Полесском округах.

Губернатор области Антон Алиханов отметил, что область нуждается в возвращении в оборот земель с учетом новых инвестпроектов. "У нас очень много инвестпроектов, поэтому земли нужно больше и больше. От нас требуется дополнительные усилия вложить в том числе в мелиоративную систему для того, чтобы получить земельный пул, который нам позволит реализовать эти большие проекты, создать новые рабочие места, сформировать условия не только для развития продовольственной безопасности, но и наращивания нашего экспортного потенциала", - приводятся его слова в сообщении пресс-службы.

По данным областных властей, на долю региона приходится 23% всех осушаемых земель в РФ и 70% польдерных земель в стране. Ранее губернатор области Антон Алиханов отмечал, что мелиорация и ввод неиспользуемых земель в оборот станут одними из приоритетов в развитии агропромышленного комплекса Калининградской области в ближайшие годы.