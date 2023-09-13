В Дагестане ищут инвесторов для участия в развитии каспийского прибрежного кластера

Для привлечения инвесторов в регионе проводятся работы по развитию коммунального хозяйства, реконструкции очистных сооружений, реализуются мероприятия по комплексному развитию Дербента

МАХАЧКАЛА, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Дагестана совместно с Минэкономразвития и корпорацией Кавказ.РФ подбирают потенциальных резидентов особой экономической зоны, которую планируют создать на побережье Каспийского моря. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов по итогам встречи с министром Минэкономразвития Максимом Решетниковым.

По данным властей региона, турпоток в регион с каждым годом растет, однако туристическая отрасль испытывает сложности, в частности, связанные с нехваткой мест размещения приезжающих гостей.

"За год мы провели все организационные мероприятия: дорожная карта разработана, концепция сформирована, земельные вопросы решены, определены проектировщики, проводится работа по подбору потенциальных резидентов, которые будут участвовать в развитии особой экономической зоны", - написал Меликов.

По словам Решетникова, которого цитирует пресс-служба Минэкономразвития, Каспийское море является одним из самых недооцененных "с точки зрения пляжного отдыха". Для привлечения инвесторов в регионе проводятся работы по развитию коммунального хозяйства, реконструкции очистных сооружений, реализуются мероприятия по комплексному развитию Дербента, рассчитанные до 2027 года.

Ранее власти Дагестана сообщали о создании на берегу Каспийского моря в Дербентском районе нового туристического кластера, где будет сформирована особая экономическая зона туристско-рекреационного типа. На территории планируют создать круглогодичный курорт и всероссийский детский центр. В 2022 году республику посетило около 1,5 млн туристов, в этом году, по данным регионального правительства, турпоток может вырасти на треть и достигнуть 2 млн человек.