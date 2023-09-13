Посол РФ заявил о готовности России продолжить поставки нефти в Пакистан

По словам Данилы Ганича, стоимость поставляемых в республику энергоносителей и порядок оплаты не раскрываются в интересах обеих стран

ИСЛАМАБАД, 13 сентября. /ТАСС/. Россия продолжит поставки нефти марки Urals в Пакистан, как только стороны договорятся о ее стоимости. Об этом на семинаре в Институте политических исследований Исламабада (IPRI) заявил посол России в республике Данила Ганич.

"Мы готовы продолжить поставки сырой нефти в Пакистан, когда стороны договорятся о цене", - сказал он. По словам Ганича, стоимость поставляемых в исламскую республику энергоносителей и порядок оплаты не раскрываются в интересах обеих стран. Он также отметил, что попытки недоброжелателей подорвать энергетическое сотрудничество Москвы и Исламабада обречены на провал даже в долгосрочной перспективе.

В апреле 2023 года Пакистан разместил заказ на импорт 100 тыс. тонн российской нефти. Эту партию Пакистан назвал пробной и предназначенной для проверки способности отечественных предприятий перерабатывать нефть из России. В июне в порт Карачи двумя танкерами доставили в общей сложности 101 тыс. тонн российской нефти.

Ганич выступил на семинаре IPRI "Пакистано-российские отношения и путь вперед". На мероприятии были затронуты двусторонние, региональные и международные вопросы. В семинаре приняли участие ведущие пакистанские эксперты и представители СМИ.