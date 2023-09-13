Главы МИД Турции и Великобритании обсудили возможность возобновления зернового коридора

Джеймс Клеверли отметил, что Лондон высоко ценит усилия Анкары по реализации черноморской зерновой инициативы

АНКАРА, 13 сентября. /ТАСС/. Главы МИД Турции и Великобритании Хакан Фидан и Джеймс Клеверли обсудили вопросы возможного возобновления работы зернового коридора.

"Мы обсудили региональные и международные вопросы. Мы также дали всестороннюю оценку событиям на Кипре. Мы сошлись во мнении, что зерновой коридор должен возобновить работу в условиях войны на Украине. Очень важно, чтобы мы продолжали наше тесное сотрудничество", - сказал турецкий министр на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров.

Клеверли в свою очередь отметил, что Лондон высоко ценит усилия Турции по реализации черноморской зерновой инициативы. "Турция - незаменимый партнер Великобритании, имеющий решающее значение для нашей общей безопасности и процветания. Она важна для Европы, региона и мира в целом", - утверждал глава МИД Великобритании.