Украина импортирует 210 тыс. тонн угля в рамках подготовки к отопительному сезону

В холдинге ДТЭК отметили, что поставка первой партии угля ожидается на этой неделе

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Энергетический холдинг ДТЭК импортирует на Украину 210 тыс. тонн угля в рамках подготовки к отопительному сезону.

"ДТЭК импортирует 210 000 тонн угля для более устойчивого прохождения отопительного сезона", - говорится в сообщении в Telegram-канале холдинга. Отмечается, что поставка первой партии угля ожидается на этой неделе.

Во вторник премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что к началу отопительного сезона в стране было отремонтировано семь из девяти атомных энергоблоков. Кроме того, по его словам, на Украине уже отремонтировано порядка 80% оборудования теплоэлектроцентралей.

Ранее глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что Украина не сможет восстановить все поврежденные энергетические объекты к началу нового отопительного сезона. Кудрицкий уточнил, что разрушено от трети до половины энергосистемы, включая объекты компании, генерации и распределительные сети. В офисе президента страны также признают, что предстоящая зима будет для энергетической системы Украины гораздо сложнее прошлогодней. Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк призвал сограждан не убирать далеко обогреватели и прочее оборудование.