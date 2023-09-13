В Чечне планируют открыть фармацевтический завод

Планируемое производство сможет обеспечивать потребность республики

ГРОЗНЫЙ, 13 сентября. /ТАСС/. Индийская компания планирует открыть в Чечне завод по производству антибиотиков и препаратов для лечения туберкулеза и ВИЧ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы и правительства региона.

"Вопросы строительства завода обсудили руководитель администрации главы и правительства Чеченской Республики Галас Таймасханов с руководством компании "Виренд Интернейшнл". Стоимость проекта составляет около 1 млрд рублей и предусматривает до 100 рабочих мест", - сказали в пресс-службе.

Стороны обсудили параметры инвестиционного проекта, условия, которые готов предоставить регион, и возможные каналы сбыта продукции. Отмечается, что планируемое производство сможет обеспечивать потребность республики.

На территории Чечни с 2019 года функционирует завод высокотехнологического производства медицинских изделий, который открыла другая индийская компания "РК ГРУПП". В частности, предприятие выпускает инструменты для эндоваскулярной и сердечно-сосудистой хирургии.