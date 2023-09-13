США на год продлили торговое эмбарго в отношении Кубы

Джо Байден убежден, что продление реализации этих мер "служит на пользу интересам Соединенных Штатов"

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден продлил торговые ограничения в отношении Кубы еще на один год - до 14 сентября 2024 года.

"Я убежден, что продление реализации этих мер в отношении Кубы на один год служит на пользу интересам Соединенных Штатов", - говорится в заявлении американского лидера, которое распространила пресс-служба Белого дома. Таким образом, Байден продлил свои полномочия, которые дают ему свободу действий с точки зрения следования этому эмбарго и возможности выдачи разрешений на отдельные сделки.

Речь идет о законе, который вступил в силу еще в 1917 году. Он позволяет ограничить торговлю со странами, которые, по мнению Вашингтона, враждебно настроены по отношению к США.

Соединенные Штаты разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове, после чего объявили о введении торгово-экономического эмбарго. В декабре 2014 года Барак Обама, занимавший тогда пост президента США, признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей, а также о смягчении санкций. В 2015 году администрация Обамы объявила об исключении Кубы из американского списка государств - спонсоров терроризма.

Сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года США возглавил республиканец Дональд Трамп. Он ужесточил правила поездок соотечественников в республику и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными. Администрация Трампа также вновь включила Кубу в список государств - спонсоров терроризма. Администрация демократа Байдена заявила, что пересмотрит политику в отношении Кубы, но до сих пор не убрала страну из этого списка.