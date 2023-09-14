"Аэрофлот" может начать предоставлять интернет на своих самолетах

Платный доступ в интернет на самолетах появился у "Аэрофлота" в 2021 году, однако в прошлом году после введения санкций такую услугу отключили

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" может возобновить услугу предоставления интернета на своих самолетах. Об этом на брифинге в рамках Восточного экономического форума сообщил гендиректор группы Сергей Александровский.

В рамках форума "Аэрофлот" и "Яковлев" подписали соглашение в области цифровых авиатехнологий, соглашение в том числе подразумевает "повышение комфорта пассажиров "Аэрофлота" за счет интеграции в состав воздушных судов бортовых систем развлечения, в том числе систем спутниковой связи".

"Конечно, это есть в наших совместных планах с партнером, который оказывает нам аналогичные услуги для самолетов западного производства. Наш партнер будет совместно с нами и с "Яковлевым" реализовывать подобные решения на новых отечественных самолетах. Также обсуждаем с российскими провайдерами обеспечение интернетом на борту", - сказал Александровский, отвечая на вопрос о том, планирует ли "Яковлев" создать систему развлечений на борту для "Аэрофлота".

Платный доступ в интернет на самолетах появился у "Аэрофлота" в 2021 году, но в 2022 году после введения санкций такая услуга была отключена. Сейчас клиентам компании доступен только бортовой Wi-Fi для подключения к стриминговой системе развлечений.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступил Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.