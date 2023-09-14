"Аэрофлот" и Минтранс работают над введением овербукинга и мокрого лизинга

Гендиректор группы Сергей Александровский отметил, что идея легализации овербукинга выглядит целесообразной, особенно для лоукостера "Победа"

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /ТАСС/. "Аэрофлот" ведет совместно с Минтрансом РФ работу над введением овербукинга и мокрого лизинга (позволяет передавать самолет в лизинг вместе с экипажем). Об этом на брифинге в рамках Восточного экономического форума сообщил гендиректор группы Сергей Александровский.

"Работаем с министерством транспорта над проектами нормативных актов по этим вопросам", - сказал он.

Александровский уточнил, что идея легализации овербукинга выглядит целесообразной, особенно для лоукостера "Победа". "Закон об овербукинге позволит всем авиакомпаниям выйти из серой зоны. Все понимают, что в том или ином виде овербукинг на рейсах бывает, например, это происходит при вынужденной замене самолета. Когда по техпричинам приходится использовать самолет меньшей вместимости. При этом права пассажиров остаются не защищены", - отметил он.

При этом механизм, по словам гендиректора, должен быть выстроен так, чтобы не ущемлять права пассажиров. "Ни в коем случае речь не идет об ущемлении их [пассажиров] прав (при легализации овербукинга - прим. ТАСС). Наоборот, повышая доходность, авиакомпании смогут делать перевозку более доступной. Сам овербукинг - это понятный инструмент для авиакомпаний, авиаперевозчики видят историческую загрузку рейсов, процент пассажиров, которые не являются на рейс и продают с учетом этих данных. Конечно же, овербукинг авиакомпании смогут применять на рейсах с высокой частотностью", - отметил он.

Что касается "мокрого" лизинга, то Александровский отметил, что после принятия закона, разрешающего применение такого инструмента, "сможем передавать самолеты в рамках группы или привлекать дополнительные провозные емкости со стороны". Если у какой-то авиакомпании в низкий сезон нет потребности в самолетах, то группа сможем взять емкости под свою сеть и наоборот, добавил он.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступил Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.