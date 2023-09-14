Группа "Аэрофлот" планирует в 2023 году перевезти 45 млн пассажиров

Гендиректор Сергей Александровский сообщил, что цель на следующий год - не менее 47 млн пассажиров

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" пересмотрела в сторону повышения прогноз пассажиропотока на этот год, планирует по итогам 2023 года перевезти 45 млн пассажиров. Об этом на брифинге журналистам в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил гендиректор группы Сергей Александровский.

"Базовый сценарий на 2023 год был 43 млн. К середине года мы поняли, что можем добавить, поэтому скорректировали до 45 млн. Цель на следующий год - не менее 47 млн пассажиров. Ожидаем, что пропорция международных и внутренних полетов будет, как и в этом году, 20% и 80% соответственно", - сказал он.

При этом в сентябре группа планирует "быть не ниже июньских значений", отметил Александровский. "Июнь - это начало активного летнего сезона. Сентябрь обычно хуже, но сейчас видим тенденцию, чтобы быть выше начала сезона", - пояснил он. По итогам июня 2023 года группа перевезла 4,3 млн пассажиров.

VIII Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступил Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.